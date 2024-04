Rechter bekrachtigt schikking Philips in VS om apneuschandaal

In juni 2021 kwam een probleem aan het licht met Philips-apparaten die patiënten met slaapapneu gebruiken. Kleine deeltjes van isolerend schuim in die apparaten lieten los, met gezondheidsrisico’s voor patiënten tot gevolg. Uiteindelijk speelde dit probleem volgens de FDA bij 15 miljoen apparaten wereldwijd.

Kwaliteitstests

Eerder dit jaar werd al bekend dat Philips als onderdeel van de schikking in de Verenigde Staten voorlopig geen nieuwe slaapapneu-apparaten verkoopt. Dat blijft verboden zolang Philips gedupeerde patiënten in de VS geen goed vervangend exemplaar heeft geleverd. Daarnaast moet een onafhankelijk expert nagaan of de kwaliteitstests van Philips voldoende zijn.

Geen schuld

Volgens aanklagers verzuimde Philips de FDA op tijd te waarschuwen toen de problemen duidelijk werden en het medisch-technologische bedrijf al was begonnen met reparaties of vervangingen. Fabrikanten zijn wel verplicht terugroepacties met toezichthouders te delen. Met de schikking bekent of ontkent Philips geen schuld, benadrukt het Amerikaanse ministerie van Justitie. (ANP)