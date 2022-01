Rechter corrigeert beleid VWS rond medicijnverstrekking door huisarts

Aanvragen van huisartsen die zelf medicijnen willen verstrekken moeten op een andere manier worden beoordeeld dan VWS de afgelopen tijd heeft gedaan. Het beleid van VWS berustte namelijk op een verkeerde interpretatie van gerechtelijke uitspraken. Tot dat oordeel komt de rechtbank in Overijssel, zo is te lezen op de website van advocatenkantoor Eldermans|Geerts .

Het verstrekken van geneesmiddelen is voorbehouden aan apothekers. In dunbevolkte gebieden, waar patiënten ver moeten reizen voor een apotheek, mogen huisartsen een vergunning aanvragen om zelf medicijnen te bereiden en verstrekken. De minister van VWS beoordeelt deze vergunningaanvragen. Aanvragen worden onder meer beoordeeld op basis van de afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek.

Onduidelijkheid over regels

De afgelopen twee jaar is er onduidelijkheid ontstaan over de regels. Dat komt door de uitspraken in twee eerdere rechtszaken die rondom vergunningsaanvragen zijn gevoerd. In een nieuwe uitspraak zegt de rechtbank in Overijssel dat de minister deze twee eerdere uitspraken verkeerd heeft uitgelegd.

De minister ging er onterecht vanuit dat slechts de belangen van de dichtstbijzijnde apotheek moeten worden meegewogen. Verder keek de minister naar de apotheken die het dichtst bij het gebied lagen waarvoor de huisarts een vergunning voor vroeg. Dit terwijl er gekeken moet worden naar de apotheken die het dichtstbij de patiënt liggen. Tot slot keurde de minister aanvragen voor deelgebieden goed, terwijl de hele aanvraag afgewezen had moeten worden.

Rechtbank corrigeert

Als gevolg van de verkeerde uitleg werden vergunningen verstrekt aan huisartsen op plekken waar apotheker de medicijnverstrekking prima konden verzorgen. De rechtbank in Overijssel corrigeert dit beleid nu. De minister moet bij het beoordelen van vergunningsaanvragen alle apotheken meenemen, aanvragen in hun geheel beoordelen en het afstandscriterium goed toepassen.

De rechtbank bevestigt hiermee het primaat van de apotheker: indien de geneesmiddelenvoorziening ook door een apotheek kan plaatsvinden, is er geen ruimte voor een vergunning voor de huisarts, schrijft Eldermans|Geerts. De huisarts heeft dit zelf in de hand door alleen een APG-vergunning aan te vragen voor het gebied waarvoor geldt dat er geen discussie is dat de geneesmiddelenvoorziening door de apotheek kan plaatsvinden.

“Met deze uitspraak van de rechtbank is een einde gekomen aan een periode van 2 jaar onduidelijkheid en frustratie bij veel apotheken. Bovendien is er ook duidelijkheid voor huisartsen die, vanwege zorgen om de geneesmiddelenvoorziening, een APG-vergunning aanvragen; zij weten nu op welke wijze zij een juridisch wel houdbare aanvraag kunnen doen en wat de consequenties zijn van een te ruime aanvraag”, aldus advocaat Karik van Berloo van Eldermans|Geerts.