Rechter ontslaat stichting als bewindvoerder van 37 cliënten

De rechter concludeert dat de bewindvoerder de positie heeft misbruikt waardoor nadat tenminste over 2022 er duidelijk slecht bewind is gevoerd. Hierdoor zijn de slechte financiële situaties van sommige cliënten nog verder verslechterd.

Er werd onder meer door de bewindvoerder geen gehoor gegeven aan oproepen van de rechtbank en het bewind en mentorschap werd uitgevoerd door een persoon die daarvoor niet bevoegd was.

Ziekte

Bewindvoerders regelen de financiële zaken van mensen die dat niet meer kunnen, bijvoorbeeld door ziekte of beperking. Zij doen dat in opdracht van de rechtbank, maar moeten dan wel regelmatig verantwoording afleggen. SZZ deed dat niet meer en via een telefoniste van de stichting werd duidelijk dat de bewindvoerder ziek zou zijn en zaken doorverwees naar een ander persoon.

Huurachterstanden

Echter bleek dat deze persoon niet bevoegd is om als bewindvoerder of mentor op te treden. Bovendien was eerder door de stichtingsbestuurder aangegeven dat deze persoon geen enkele rol meer zou spelen binnen de Stichting Zonder Zorgen. Vanwege de klachten over het niet ontvangen van leefgeld en klachten van de gemeente over huurachterstanden, concludeert de kantonrechter dat er geen uitvoering meer wordt gegeven aan het bewind en mentorschap. Een andere stichting is aangewezen om de cliënten over te nemen.