Rechter schrapt rookverbod ggz-instelling na klacht cliënt

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) had geen algeheel rookverbod mogen instellen voor de binnenruimte en in de open lucht op het terrein, oordeelde de rechtbank Oost-Brabant. Een cliënt was het niet eens met het rookverbod en diende een klacht in.

GGzE stelde per 1 juli 2022 een algeheel rookbeleid in waardoor het niet langer was toegestaan om in de open lucht en in gebouwen op het terrein te roken. Maar een cliënt die gedwongen was opgenomen wilde niet stoppen. De klachtencommissie wees zijn klacht af waarna het naar de rechter stapte.

Huisregels

De kern van zijn klacht is dat het algehele rookverbod om in de eigen kamer en in de buitenlucht op het terrein te roken in strijd is met de huisregels van de instelling. Volgens de klager worden de huisregels ten onrechte niet toegepast. In de huisregels staat namelijk dat regels alleen kunnen worden opgenomen als ze nodig zijn voor de ordelijke gang van zaken en de veiligheid binnen de accommodatie.

Gezondheid

De instelling geeft aan dat het rookverbod dient om de gezondheid van cliënten, medewerkers en bezoekers te bevorderen. Volgens de rechtbank valt dit niet onder ‘de ordelijke gang van zaken en de veiligheid’. Daarnaast stelt de instelling dat het algehele rookverbod dient ter bescherming van de veiligheid van cliënten, medewerkers en bezoekers. De rechtbank oordeelt dat deze stelling onvoldoende is onderbouwd.

Geen wettelijke verplichting

De rechtbank oordeelt ook dat het algehele rookverbod van GGzE niet voldoet aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). GGzE vindt dat zij het rookverbod volgens de wet moest instellen. In de Tabaks- en rookwarenwet en het bijbehorende besluit staat echter dat de verplichting van een rookverbod niet geldt ‘in ruimten waar geen inbreuk mag worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer’ en ‘in de open lucht’. Volgens de rechtbank had GGzE dus geen wettelijke verplichting om per 1 juli 2022 een algeheel rookverbod in te voeren. Dit was een eigen keuze van de instelling.