Rechter verklaart lager tarief vrijgevestigde psychiater ongeldig

Wanneer een psychiater op papier als hoofdbehandelaar ‘niet noodzakelijk’ was, moesten ze genoegen nemen met het tarief van een klinisch psycholoog, dat zo’n 20 procent lager ligt. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft nu bepaald dat dit onterecht is.

Psychiater als hoofdbehandelaar

In de uitspraak wijzen de rechters erop dat helemaal niet goed kan worden bepaald wanneer de inzet van een psychiater als hoofdbehandelaar precies noodzakelijk is en wanneer niet. De NZa heeft dat volgens het CBb niet goed duidelijk gemaakt.

NZa

Het CBb is de hoogste rechter in dit soort zaken. Daarmee is de zaak nu afgesloten. De NZa zal een manier moeten vinden “om benadeelde psychiaters schadeloos te stellen”, laat het college weten. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) had de rechtszaak aangespannen.

Vrijgevestigde psychiaters hebben op basis van de tarieven die nu onrechtmatig zijn verklaard contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Voor de uren die ze als klinisch psycholoog betaald hebben gekregen, hebben ze dus een te lage vergoeding gekregen. Hoe dit precies moet worden opgelost, is nog niet geheel duidelijk. Daar zal de NZa een oplossing voor moeten bedenken, oordelen de rechters. (ANP)