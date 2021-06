Rechter: VWS moet werkwijze rond Wob-verzoek aanpassen

Nieuwsuur had over drie onderwerpen een beroep gedaan op de Wet openbaarheid en bestuur (Wob). Het programma wilde meer weten over het overleg met het Outbreak Management Team, de corona-app en het onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen. De minister had uiterlijk juli vorig jaar een besluit hierover moeten nemen, maar dit werd uitgesteld en VWS kwam met een andere werkwijze.

Openbaar

Vanwege de pandemie besloot VWS namelijk niet over elk Wob-verzoek individueel te oordelen, maar zelf te bepalen wanneer een document over de coronapandemie openbaar wordt. In fases publiceerde het ministerie over onderwerpen en documenten over de pandemie.

2,8 miljoen documenten

Minister De Jonge zei eerder te vinden dat medewerkers hun tijd en capaciteit in het bestrijden van de coronacrisis moesten steken en niet in de afhandeling van Wob-verzoeken. Bij het ministerie kwam ook een enorm aantal Wob-verzoeken binnen. Naar eigen zeggen zijn er in totaal 2,8 miljoen documenten over de coronapandemie en vallen 25.000 documenten onder de Wob-verzoeken.

Vraagtekens

De rechtbank Midden-Nederland begrijpt dit, maar zet vraagtekens bij de manier waarop dit nu is opgelost. Er hadden bijvoorbeeld meer mensen en middelen beschikbaar gesteld kunnen worden om over de Wob-verzoeken te oordelen. Ook vindt de rechtbank dat er in de wet voorzieningen hadden kunnen worden opgesteld over het overschrijden van de termijn om over een Wob-verzoek te beslissen.