Reclamecodecommissie verbiedt cadeauactie bij weigeren vaccinatie

De 22-wekenprik, die moeder en ongeboren kind beschertm tegen kinkhoest, zit sinds kort in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de antivaxxers van website Miss Natural Lifestyle betreft het lichaamsvreemde gifstoffen. Om jonge ouders over te halen af te zien van vaccinatie loofde de site samen met een fabrikant een beloning uit voor de eerste honderd aanstaande moeders (en vaders) die vaccinatie zouden afwijzen in de vorm van een blender ter waarde van 399 euro.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid vindt het oordeel van de commissie goed nieuws. Eerder zei de bewindsman al dat hij de actie onverantwoord vond.