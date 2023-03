Recordaantal fusies en overnames in de zorg

Nooit eerder waren er zoveel fusies en overnames in de Nederlandse zorgsector als in het afgelopen jaar. Private-equitypartijen nemen veel van die overnames voor hun rekening, met name van farmabedrijven en bedrijven in de medische technologie.

In totaal ging er zo’n 2,5 miljard euro om in fusies en overnames in zorg en biotechnologie, blijkt volgens het FD uit onderzoek van accountancy- en advieskantoor Deloitte. Twee derde van die transacties werd gedaan door private-equityfondsen of door bedrijven die al in zo’n fonds zitten.

Deloitte ziet de trend doorzetten dat investeerders uit binnen- en buitenland de zorg, die geldt als een stabiele sector, steeds beter weten te vinden. Ook is de zorg nog sterk versnipperd, met veel kleine aanbieders die door grotere partijen overgenomen kunnen worden. (ANP)