Recordaantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen nu 2540 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 6 mei. Het aantal mensen op de IC’s is gestegen met achttien tot 488. Het LCPS verwacht niet dat het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen op korte termijn afneemt.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 23.039 positieve coronatests geregistreerd. Dat is vrijwel evenveel als een dag eerder. Amsterdam telde de meeste positieve tests. Daarna volgen respectievelijk Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg.

Het RIVM meldt dat de afgelopen 24 uur 53 meldingen zijn binnengekomen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. (ANP)