Recourt vertrekt als voorzitter toetsingscommissies euthanasie

Jeroen Recourt stopt als voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s). De termijn van Recourt eindigt op 1 februari. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend. Recourt ging in 2021 aan de slag als voorzitter, als opvolger van Jacob Kohnstamm.

Recourt, die ook Eerste Kamerlid is voor GroenLinks-PvdA, zegt dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin. Hij is momenteel ook voorzitter van de raad van toezicht van Wakker Dier, vice-voorzitter van Stichting Geneesmiddelenbulletin en bestuurslid van het tuchtcollege voor vastgoedtaxateurs.

Nederland telt vijf Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. In elke commissie zitten een jurist, een arts en een ethicus. Zij beoordelen of een arts zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen bij een euthanasie of een hulp bij zelfdoding. In die eisen staat onder meer dat een patiënt vrijwillig en weloverwogen een verzoek moet hebben ingediend en dat er sprake moet zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bovendien moet een tweede, onafhankelijke arts ook de patiënt hebben beoordeeld en moeten de handelingen waardoor de patiënt overlijdt zorgvuldig zijn uitgevoerd. (ANP)