Recycleproject Reinier van Arkel wint CZ Zorgprijs

Onder het motto #iedereenkanmeedoen wordt het plastic dat binnen Reinier van Arkel wordt gebruikt, centraal ingezameld op de dagbestedingslocatie. Hier wordt het schoongemaakt, gesorteerd en vermalen tot plastic korrels. Daarna wordt het plastic gesmolten en in mallen geperst. Zo ontstaan nieuwe producten, zoals een bankje, van gerecycled plastic. Deze bankjes vervangen de oude bankjes op het Zorgpark Voorburg in Vught en zorgen voor rustplekken in het groen.

Innovatief recyclen

Het CZ Fonds reikt elk jaar de CZ Zorgprijs uit als beloning voor projecten. De jury van de CZ Zorgprijs schreef in het juryrapport: “Het gaat hier om het betrekken van kwetsbare cliënten bij wat er in de wereld gaande is, door dagbesteding te combineren met bewustwording over afval. De combinatie van deze doelstellingen maakt de jury enthousiast! Het gaat om een bevorderende stap voor deze groep en ze worden op een innovatieve manier betrokken bij het recycleproces.”

Project Duurzaamheid als medicijn

Reinier van Arkel wint met het project Duurzaamheid als medicijn zo’n 25.000 euro. Met het thema ’#iedereenkanmeedoen’ wil het CZ Fonds dit jaar aandacht geven aan een vernieuwende, zinvolle dagbesteding en participatie voor mensen met een (langdurige) psychische zorgvraag.