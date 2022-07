Regio Amsterdam-Amstelland pakt druk op geboortezorg aan

Verloskundigen en ziekenhuizen in de regio Amsterdam-Amstelland gaan tijdens de zomermaanden nauwer samenwerken om de enorme druk op de geboortezorg te kunnen opvangen. Gynaecologen, kinderartsen en verpleegkundigen van OLVG, Amsterdam UMC, BovenIJ en Amstelland starten binnenkort met dagelijkse afstemming, coördinatie en verdeling van zorg, in samenwerking met eerstelijns verloskundigen.

Dat meldt OLVG op 6 juli. Het betekent dat moeder en baby soms naar een ander ziekenhuis moeten dan ze gewend zijn, en soms zelfs buiten de regio. Ook kan het voorkomen dat een geplande inleiding wordt verplaatst naar een latere datum. Om ruimte te maken voor nieuwe bevallingen, kunnen moeders worden gevraagd om sneller naar huis te gaan- als dit medisch verantwoord is. Voor spoedsituaties wordt altijd ruimte gemaakt, zegt OLVG. De maatregelen hebben geen invloed op de mogelijkheden voor thuisbevalling.

Tekort

In de regio Amsterdam-Amstelland bestaat al langere tijd een tekort aan zorgmedewerkers, vooral onder gespecialiseerd verpleegkundigen. Een van de oorzaken is dat wonen in Amsterdam te duur is voor zorgpersoneel. Veel zorgpersoneel vertrekt naar ziekenhuizen buiten de regio. De gevolgen hiervan worden steeds zichtbaarder. In de afgelopen anderhalf jaar werkten verloskundigen en ziekenhuizen al intensief om oplossingen te vinden voor de steeds grotere druk. Dan gaat het vooral om opleiden en aantrekken van zorgpersoneel. Maar de vraag naar zorg blijft hoger dan de beschikbare medewerkers. Amsterdam-Amstelland zoekt ook oplossingen in innovatie, digitalisering en zorgdifferentiatie.