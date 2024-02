Regionaal trainingscentrum voor patiënt en mantelzorger stap dichter bij IZA-financiering

Het doel van het trainingscentrum is om patiënten en mantelzorgers te leren relatief eenvoudige verpleegkundige handelingen uit te voeren. Het gaat daarbij onder meer om ogen druppelen, steunkousen aantrekken, wondverzorging en een infuus voor antibiotica-toediening aanleggen. Daarnaast krijgen ze hulp bij digitale zorgtoepassingen en is er aandacht voor de mentale impact van ziekte. Dat moet enerzijds de eigen regie van de patiënt versterken en anderzijds de zorg ontlasten.

Resultaten

Het project ging in 2018 van start en leidde in de eerste jaren tot onder meer minder beroep op de thuiszorg en minder ligdagen in het ziekenhuis. Deze resultaten zijn reden voor Maastricht UMC+, Envida en deelnemende partners om te willen opschalen, in eerste instantie regionaal en op termijn mogelijk landelijk.

Regionale en landelijke opschaling

Het project moet uitgroeien tot een “Regionale trainingscentra ten behoeve van zelfmanagement in Zuid Limburg”, waarin ook Zuyderland (Care en Cure), Vitala+, Cicero Zorgroep, Sevagram, Meander Zorggroep, Vivantes, Mantó, Burgerkracht Limburg en Stichting KOMPAZ Nederland participeren. Om dat te financieren, dienden de samenwerkende partijen een transformatieplan in. Met een positieve beoordeling op de zogeheten snelle toets komt dat een stap dichterbij.