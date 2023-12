Regioplan Eindhoven klaar

Zorgpartijen in de regio Eindhoven-De Kempen hebben dinsdag het regioplan gepresenteerd en ondertekend.

In aanwezigheid van een groot aantal betrokken partners uit welzijn, sociaal domein en zorg zijn afspraken gemaakt hoe ze samen verantwoordelijkheid nemen om de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren én ondersteuning en zorg in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.

De zorgpartijen zeggen een antwoord te hebben gevonden door de verbinding met passende zorg. Dat ligt in het verlengde van de reeds ingezette beweging DE STAP naar gezonder. In een tijd waarin regionale samenwerking steeds belangrijker wordt, slaan de partners de handen inéén en hebben zij zich verbonden aan de gezamenlijke ambitie: “Samen zetten wij DE STAP naar de vitaalste regio van Nederland!”

De afgelopen maanden hebben welzijnspartijen, huisartsen, GGD, ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, ziekenhuizen en kennisinstellingen met gemeenten en zorgverzekeraars intensief samengewerkt. Door de ervaring van bestaande samenwerkingsverbanden en netwerken te benutten is een regioplan gemaakt waaraan elk zijn aan zal moeten leveren.

Onder de aanwezigen bij de ondertekening waren onder meer Joep de Groot (bestuursvoorzitter van CZ) en Samir Toub (wethouder gemeente Eindhoven, gemandateerd namens de 15 gemeenten in de regio). Het regioplan is te vinden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.