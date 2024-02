Regioplan Gooi en Vechtstreek stelt gezondheid en gedrag centraal

Het idee is dat inwoners direct naar de juiste hulp in de nabijheid van hun huis krijgen. Dat staat omschreven in het regioplan Gezond Gooi, een samenwerking van de belangrijkste zorgpartijen, welzijnsprofessionals, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de zeven gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek. Meer dan veertig organisaties uit het Gooi onderschrijven het plan.

Gezondheid

Het regioplan richt zich op een verschuiving van het behandelen van ziekte naar het bevorderen van gezond gedrag. Soms zijn gezondheidsklachten niet medisch van aard, maar bijvoorbeeld gerelateerd aan welzijnsvragen. Zo meldt de regio: “Schulden geven stress en slapeloosheid, eenzaamheid maakt somber en mantelzorg kan leiden tot overbelasting. De oplossing ligt dan niet altijd in het medische circuit, maar binnen eigen kring, de eigen buurt of binnen het sociaal domein. De focus binnen het regioplan ligt op preventie, zelfredzaamheid en het bouwen aan sterke gemeenschappen in de wijken en buurten, zodat voorkomen wordt dat voor elk ongemak medische hulp wordt gezocht. Zo blijft professionele zorg in de toekomst toegankelijk voor degenen die dat echt nodig hebben.”

Gemeente

Wethouder Gerben van Voorden (Zorg en Samenleving) uit Hilversum: “We moeten het samen voor elkaar krijgen dat inwoners passende zorg krijgen en dat betekent niet altijd meer medische zorg. Maar het gaat om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. Het vraagt een andere manier van kijken van ons allen, als samenleving. Wat kunnen we betekenen voor elkaar. Daarom is dit regioplan zo belangrijk: de gemeenten zijn nu gesprekspartner bij huisartsen, ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg, het ziekenhuis, Zilveren Kruis en andersom.”

Zorgpartijen

Regiocoördinator Jan-Willem Hofman bij Zilveren Kruis benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid: “De urgentie is groot, de vrijblijvendheid is eraf. Het vraagt dat we elkaar aanspreken, soms lastige keuzes moeten maken. Vanuit ons als zorgverzekeraar zie je dat terug in (meerjaren)afspraken met zorgaanbieders. Ook leren van elkaar én van andere regio’s brengt gezondheid dichterbij voor iedereen.”