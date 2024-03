Rein Souwerbren versterkt rvt Triade Vitree

Rein Souwerbren is per 1 april benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht bij Triade Vitree. Hij neemt de plaats in van Patricia Esveld, die op die datum aftreedt.

Esveld beëindigd na acht jaar haar rol als toezichthouder bij Triade Vitree, daarmee heeft zij de maximale termijn als toezichthouder bereikt. Met de benoeming van Rein Souwerbren is de raad met vijf leden weer compleet. Souwerbren zal ook deel uitmaken van de auditcommissie van de rvt.

Rein Souwerbren

Souwerbren is een zeer ervaren bestuurder in de zorg, met in het bijzonder expertise op gebied van bedrijfsvoering in de volle breedte. In het dagelijks leven is Souwerbren sinds 1 maart voorzitter Raad van bestuur van Topaz, ouderenzorgorganisatie in de regio Leiden. Daarvoor was hij directeur-bestuurder van Evean, een organisatie voor ouderenzorg in Noord-Holland.

Triade Vitree

Triade Vitree biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis, en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Het gaat om ruim 4300 cliënten per jaar. Triade Vitree heeft 1960 medewerkers, 600 pleegouders en 400 vrijwilligers.

De organisatie kijkt uit naar de waardevolle bijdrage van Rein Souwerbren en is ervan overtuigd dat zijn ervaring en inzichten de organisatie versterken.