REINHELPT biedt leerervaringen voor vrijwilligers en mantelzorgers

Dat blijkt uit het recente rapport ‘Taken van naasten van verpleeghuisbewoners’ van Patiëntenfederatie Nederland en MantelzorgNL. Beide organisaties roepen zorginstellingen op om de omgang met naasten te professionaliseren en mantelzorgers te zien als volwaardige partners in de zorg. Om vrijwilligers en mantelzorgers in de ouderenzorg te ondersteunen bij de zorg voor cliënten of hun naasten, is de leeromgeving REINHELPT beschikbaar gesteld. Met behulp van filmpjes, online trainingen en een schat aan informatie kunnen zij praktische kennis en vaardigheden opdoen, waardoor vrijwilligers en mantelzorgers goede en veilige zorg kunnen bieden.

Het bestuur van Stichting REIN pleit voor nauwere samenwerking tussen zorgorganisaties op dit gebied. Het landelijke programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) streeft ernaar om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, met als uitgangspunt dat zorg zoveel mogelijk thuis, zelfstandig en digitaal wordt verleend. Gezien de toenemende vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt, worden vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker in de zorgsector. Het bieden van goede en veilige zorg door informele zorgverleners is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Edwin Kalbfleisch, bestuurder bij Zorgcirkel en bestuurslid van Stichting REIN: “Met REINHELPT willen we onze mantelzorgers en vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen in hun belangrijke taak.” Via de website hebben vrijwilligers en mantelzorgers eenvoudig en snel toegang tot praktische zorgkennis en informatie over verschillende onderwerpen, zoals vallen en opstaan, steunkousen, persoonlijke verzorging en hygiëne. In de toekomst zal het aanbod worden uitgebreid met maatwerkprogramma’s voor zorgprofessionals, zodat zij zich bewust worden van de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de veranderende rol en samenwerking met informele zorgverleners.

REINHELPT is toegankelijk voor alle zorgorganisaties in de ouderenzorg. Organisaties betalen een vast bedrag per jaar, waardoor vrijwilligers en mantelzorgers onbeperkt gebruik kunnen maken van de leeromgeving. Mirjam Hagen, bestuurder van Quarijn en bestuurslid van REIN, pleit voor nauwere samenwerking tussen zorgorganisaties en het delen van goede initiatieven: “REINHELPT is ontwikkeld voor en door zorgorganisaties en is een non-profit initiatief. Laten we vertrouwen hebben in elkaar en elkaars goede ideeën overnemen.”