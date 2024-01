Reinier de Graaf moet ontslagen medewerkster 300.000 euro betalen

De medewerkster startte in 1995 als verpleegkundige in opleiding bij het Reinier de Graaf Gasthuis. Daarna werkte zij op de afdeling ict en facilitair bedrijf en werd zij manager duurzaam ondernemen en innovatie.

Plots ontslag

In februari 2023 kondigde Reinier de Graaf aan de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Volgens het ziekenhuis zou de vrouw er onvoldoende in zijn geslaagd zijn om het ziekenhuisbrede speerpunt duurzaamheid professioneel vorm te geven. Een passend programmaplan duurzaamheid – dat in de zomer van 2022 opgeleverd moest worden maar niet verder kwam dan conceptversies – zou niet aan de verwachtingen doen. Ook zou de medewerkster onvoldoende vooruitgang hebben geboekt aan haar zichtbaarheid en externe publiciteit op duurzaamheid voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis meldde bovendien dat haar focus ‘op de verkeerde dingen lag, zoals te veel netwerken’.

De duurzaamheidsmanager kon zich hier niet in vinden en spande in juni 2023 een kort geding aan, waarin ze toelating tot haar eigen functie aanvocht. Het ziekenhuis startte vervolgens de ontslagprocedure. De rechter bepaalde dat de medewerkster voorlopig mocht terugkeren, waarop het ziekenhuis het ontbindingsverzoek introk en mediation voorstelde. Die bleek echter vooral gericht te zijn op het vaststellen van de hoogte van de ontslagvergoeding. De duurzaamheidsmanager constateerde dat de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord was.

Vergoeding

In juli stapte zij daarom wederom naar de rechter. Dit maal voor de uitbetaling van een transitievergoeding van 60.303 euro bruto, een billijke vergoeding ter hoogte van circa 289.033 euro en de gemaakte juridische kosten van zo’n 41.671 euro. De Haagse kantonrechter constateert dat het plotselinge ontslag – zonder eerder aanspreken op vermeend disfunctioneren of een verbetertraject – “ernstig verwijtbaar is en Reinier de Graaf zwaar wordt aangerekend”.

De rechter oordeelt dat het ziekenhuis ruim 60.000 euro transitievergoeding, zo’n 115.000 euro billijke vergoeding en circa 41.000 euro voor de juridische kosten moet betalen aan de ontslagen medewerkster. Bovendien moet Reinier de Graaf Gasthuis het salaris doorbetalen tot april dit jaar. Volgens RTL Nieuws komt dat met een bruto maandsalaris van 6.385 euro inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering neer op 83.000 euro aan loonbetalingen. Het ziekenhuis meldt RTL Nieuws niet in hoger beroep gaat.