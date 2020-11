Het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer is gered, maar wordt wel kleiner. Bestuursvoorzitter Jeroen van Roon van de Reinier Haga Groep: “LangeLand blijft bestaan. Het gaat samenwerken met lokale zorgpartijen en nabijgelegen ziekenhuizen.”

Van Roon is bezig met de ontvlechting van de Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis in Den Haag, Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en LangeLand Ziekenhuis). Vier jaar geleden werd het ziekenhuis gered door beide andere partners met een lening van twintig miljoen euro. Desondanks staat het sindsdien op de rand van een faillissement.

Op Zorgvisie vertelt Van Roon over de toekomst van LangeLand en het defusieproces.