Reinier Haga Groep zet fusie stop

De raad van bestuur van de Reinier Haga Groep heeft besloten de juridische fusie tussen het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Haga Ziekenhuis in Den Haag en Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer stop te zetten.

Gewenste resultaten

Dat heeft de raad van bestuur van Reinier Haga bekendgemaakt aan het personeel van de drie ziekenhuizen. In de interne mededeling aan de medewerkers schrijft de raad de bestuur dat doorgaan op de oude weg “niet tot de gewenste resultaten leidt”.

De bestuurders gaan nu onderzoeken hoe eventuele samenwerking tussen de drie ziekenhuizen vorm kan krijgen in de toekomst. Reinier Haga Groep wil niet reageren op haar besluit.

1 april

Met dit besluit staat ook de bestaande samenwerking die de afgelopen jaren tot stand kwam ter discussie, blijkt uit de mededeling van de raad van bestuur. Daarbij gaat het om het Orthopedisch Centrum en het Prostaatkankercentrum en mogelijk ook het LangeLand Ziekenhuis. Uiterlijk 1 april 2020 wil Reinier Haga een besluit nemen over samenwerking tussen de drie ziekenhuizen.

Geen meerwaarde

De medische staf van het Reinier de Graaf Gasthuis zag twee maanden geleden geen meerwaarde in de bestuurlijke fusie en wilde ook niet door met het traject naar de juridische fusie. De medisch specialisten zegden toen het vertrouwen in de raad van toezicht op. De belangrijkste zorgverzekeraar van de regio Delft, DSW, steunde de specialisten. Onduidelijk is of de raad van toezicht blijft.

Medische staf

Het bestuur van de medische staf laat in een reactie weten blij te zijn met het besluit om de juridische fusie stop te zetten: “Voor dit proces geldt: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. De patiënt is nu de winnaar, want daar moet het in onze ogen ook altijd over gaan.” De specialisten hebben bij de raad van bestuur aangedrongen op “snelle duidelijkheid” over het vervolg.

Ontvlechting

De medische staf wil het liefst dat ook de bestuurlijke fusie wordt teruggedraaid: “We zien zelf een ontvlechting tot drie onafhankelijk bestuurde ziekenhuizen met intensieve samenwerking op het gebied van hoog-complex laag-volume en uitgebreide netwerk- en ketenzorg als het beste model.”