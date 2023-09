Barbara Stringer nieuwe toezichthouder Reinier van Arkel groep

Volgens de Reinier van Arkel groep vindt haar benoeming plaats met het vertrouwen van de cliëntenraden in het bijzonder.

Stringer heeft ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg in verpleegkundige functies. Als projectleider van een dwangreductieproject ontwikkelde en implementeerde zij ‘de eerste vijf minuten’-methode en als trainer hield ze zich bezig met de thema’s de-escalerend werken en suïcidepreventie. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Ze werkte eerder bij GGZ inGeest en is sinds zes jaar coördinator en onderzoeker bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Geestelijke gezondheidszorg

De holding Reinier van Arkel groep bestaat uit Reinier van Arkel en Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch. Reinier van Arkel is specialist in geestelijke gezondheidszorg in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij. Maatschappelijke Opvang Den Bosch biedt opvang en begeleiding aan mensen met complexe problematiek, die dak- of thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. Samen bieden ze zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening, van preventie en basis-ggz-zorg tot hooggespecialiseerde behandeling en opvang en begeleiding.