Reisafstand voor bezoek aan huisarts iets toegenomen

Voor een bezoek aan de huisarts moesten Nederlanders in 2022 iets verder reizen vergeleken met 2008. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk was 1,1 kilometer. In 2008 was dat nog 0,9 kilometer.

Ook de afstand tot het ziekenhuis en de apotheek is toegenomen. Om bij een buitenpolikliniek van een ziekenhuis te komen zijn patiënten juist iet korter onderweg, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Afstand toegenomen

In 2022 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1,1 kilometer, terwijl dit in 2008 nog 0,9 kilometer was. In 53 procent van de gemeenten is de afstand tot de huisartsenpraktijk in vergelijking met 2008 toegenomen, met de grootste stijging in Hardinxveld-Giessendam. Daar steeg de reisafstand van 0,8 kilometer in 2008 naar 1,9 kilometer in 2022.

In 36 procent van de gemeenten is de afstand niet veranderd en in 12 procent van de gemeenten nam de afstand juist af. In 41 procent van de gemeenten lag de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk op maximaal 1 kilometer afstand.

Verschil per gemeente

De afstand, berekend over de autoweg, tot de huisarts verschilt sterkt per gemeente. Over het algemeen hoeven mensen die in het westen of midden van het land wonen, minder ver naar zorgvoorzieningen te reizen dan mensen die elders in Nederland wonen.

Op Texel was de afstand tot de huisarts met 2,8 kilometer het grootst, gevolgd door Hulst en Midden-Drenthe met 2,6 kilometer. Op Schiermonnikoog hoefden mensen met 0,4 kilometer het minst ver te reizen.

Overige zorgvoorzieningen

De gemiddelde afstand tot de huisartsenpost in heel Nederland was in 2022 6,9 kilometer. In 2008 lag de dichtstbijzijnde huisartsenpost nog op gemiddeld 6,0 kilometer afstand.

Gemiddeld was het 7,3 kilometer rijden naar het ziekenhuis in 2022, een stijging van 0,9 kilometer vergeleken met 2008. Als de buitenpoliklinieken meegerekend worden, was het 4,9 kilometer, tegen 5,2 kilometer in 2008.

Deze afname in afstand komt door ziekenhuisfusies van de afgelopen jaren, terwijl het aantal buitenpoliklinieken is toegenomen. In 48 procent van de gemeenten was de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis of buitenpolikliniek hooguit 5 kilometer in 2022.

De apotheek was in 2008 gemiddeld 1,2. Met 1,3 kilometer in 2022 blijft de apotheek relatief dichtbij. Apotheken zijn vaak gevestigd in of naast een huisartsenpraktijk, maar kunnen ook eigen locaties hebben. In 2022 lag de apotheek in 26 procent van de gemeenten op 1 kilometer afstand of minder.