Rekenkamer: gemeente Amsterdam steunt jeugdhulpteams te weinig

Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer.

Preventieve jeugdhulp

De preventieve jeugdhulp wordt namens de gemeente uitgevoerd door Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT) en moet voorkomen dat jeugdigen en ouders problemen krijgen of dat die erger worden. In Amsterdam heeft de stichting meer dan twintig teams, die bestaan uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen en jeugdverpleegkundigen. Ze helpen bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden.

Uit het onderzoek blijkt dat onduidelijk is wat de gemeente precies wil met de preventieve jeugdhulp. Ook is niet helder wat er bereikt wordt en dus of het lukt om problemen te voorkomen. De stichting, die al jaren actief is, merkt dat het moeilijker wordt om genoeg tijd te besteden aan preventie. “Dat komt door de vele andere taken, die soms ook nog dringender zijn. Ook is er vaak (te) weinig personeel. En het is niet altijd duidelijk voor medewerkers wat wel en niet bij hun werk hoort”, aldus de Rekenkamer. “De meeste problemen die Stichting OKT ervaart, hebben te maken met de opdracht van de gemeente.”

Gemeente moet beter aansturen

De gemeente zou Stichting OKT beter moeten steunen door beter te sturen en betere informatie over de uitvoering te verzamelen, vindt de Rekenkamer. Ook zou het team van de gemeente dat de stichting ondersteunt uitgebreid moeten worden. Het college heeft aan de Rekenkamer laten weten op een later moment met een uitgebreide reactie te komen. (anp)