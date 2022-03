Relatief veel coronabesmettingen in Nederland

In Nederland worden relatief veel coronabesmettingen vastgesteld, in vergelijking met andere Europese landen. Limburg staat tweede op de Europese ‘ranglijst’, die 215 regio’s telt. Noord-Brabant is derde. Ook Gelderland, Groningen, Drenthe en Overijssel staan hoog in het overzicht, dat wordt aangevoerd door IJsland.

In Limburg zijn in de afgelopen twee kalenderweken 7185 op elke 100.000 inwoners positief getest. Dat betekent dat één op elke veertien Limburgers besmet bleek. Dat is bijna 72 procent meer dan bij het overzicht dat de Europese gezondheidsdienst ECDC vorige week maakte. In Noord-Brabant steeg het aantal positieve covid-tests met bijna 54 procent.

Positieve tests

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder ook al dat het aantal positieve tests vooral is gestegen in de regio’s waar veel mensen carnaval vieren. Die feesten vielen samen met een versoepeling van de coronaregels voor de horeca. Inmiddels begint het aantal positieve testen weer te dalen, maar die daling telt nog niet mee voor de huidige kaart.

Donkerrood

Voor de achttiende week op rij staan alle twaalf provincies in Nederland op donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau van het ECDC.

Stapje lager

In de andere landen zijn de meeste regio’s ook nog donkerrood, maar de kaart wordt wel iets minder vurig. Zo kleuren 43 regio’s nu rood, een stapje lager. Vorige week waren het er 27, en de week daarvoor 13. Net als vorige week zijn twee regio’s oranje. Het Franse overzeese gebiedsdeel Mayotte is als enige regio groen, het laagste niveau.

Coronabesmettingen

Het ECDC berekent het overzicht aan de hand van het aantal positieve coronatesten en de vaccinatiegraad. De kaart is bedoeld om beleidsmakers een duidelijk overzicht te geven van de coronabesmettingen. Er zitten geen automatische reisadviezen aan vast.

Ziekenhuizen

Het aantal patiënten met covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met zestien gedaald naar 1955, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst sinds 5 maart dat er weer een daling te zien is. (ANP)