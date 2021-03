Remco Bakker nieuw lid raad van bestuur CIZ

Remco Bakker is per 1 mei 2021 benoemd tot lid raad van bestuur bij het CIZ. Hiermee vervangt hij Rob van de Lint, die deze functie sinds september vervult op interim basis.

Bakker is sinds 2012 bestuurder bij de Raphaëlstichting, en sinds 2016 voorzitter. Deze stichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen of een psychiatrische aandoening. Bakker heeft langjarige ervaring in de langdurige zorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Aansluitende leiderschapsstijl

De raad van bestuur bestaat naast Remco uit Christa Klijn, die de voorzittersfunctie bekleedt sinds het vertrek van Hans Ouwehand. “Wij zijn blij dat Remco aan de slag gaat bij het CIZ. Met Remco halen we iemand in huis met bestuurlijke ervaring en ervaring met het werkveld. Iemand die met zijn leiderschapsstijl makkelijk aansluiting kan vinden bij de CIZ-organisatie en samen met ketenpartners vernieuwingen op een goede wijze vorm kan geven”, aldus Klijn op de website van het CIZ.

‘Eenvoud en eenduidigheid’

Bakker vult aan: “Ik kijk er naar uit de komende jaren met mijn ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie en belangrijke werk dat het CIZ te doen heeft: eenvoud en eenduidigheid in de uitvoering en tegelijkertijd aandacht voor de mens en zijn persoonlijke verhaal. Een opgave in luisteren, over de eigen grenzen blijven kijken en ook waarmaken. Met nieuwsgierigheid en enthousiasme ga ik me daar de komende jaren bij het CIZ voor inzetten.”