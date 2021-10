Remco van Lunteren benoemd in bestuur UMC Utrecht

Remco van Lunteren is met ingang van 1 november 2021 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Hij werkt al in het ziekenhuis en krijgt het aandachtsgebied ‘operationele zaken’.

Van Lunteren zal het beleid rondom de kerntaken (zorg, onderwijs en onderzoek) operationaliseren in samenhang met de tien divisies en directies van het UMC Utrecht. Daarnaast draagt hij de verantwoordelijkheid voor het management van de zorgcapaciteit, kwaliteit en veiligheid van de zorg en ketenvorming in de zorg.

Goed schakelen

Voorzitter raad van toezicht Caroline Princen: “Van Lunteren kent de organisatie goed en heeft bewezen goed te kunnen schakelen tussen praktisch, tactisch en strategisch niveau op vele onderwerpen. Daarnaast heeft hij relevante ervaring in het politieke speelveld en vinden wij zijn ondernemerschap van grote en complementaire waarde.”

Van Lunteren (1977) heeft bestuurlijke ervaring opgedaan bij de provincie Utrecht als gedeputeerde. In het UMC Utrecht was hij sinds 2015 directeur strategische allianties en sinds 2019 is hij manager bedrijfsvoering van de divisie Hersenen. Als crisiscapaciteitsmanager in het UMC Utrecht speelde hij in de afgelopen periode een belangrijke rol in het organiseren en opschalen van de zorg tijdens de coronapandemie.

De raad van bestuur van UMC Utrecht bestaat vanaf volgende maand uit Margriet Schneider (voorzitter), Arno Hoes (vice-voorzitter en decaan) en Van Lunteren. Er is nog een vacature voor een vierde lid.