René Medema nieuwe chief scientific officer Princes Maxima Centrum

René Medema is benoemd als nieuwe Chief Scientific Officer (CSO) van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Medema zal, zoals nu voorzien, de functie van Alexander Eggermont met ingang 1 april 2024 overnemen.

Werkzaamheden

Medema is meer dan tien jaar bestuursvoorzitter geweest van het Antoni van Leeuwenhoek. Ook was hij wetenschappelijk directeur bij het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Daarnaast was hij al betrokken bij het Prinses Máxima Centrum als lid van de Wetenschappelijke Adviesraad.

Ook heeft Medema een uitgebreid (inter)nationaal netwerk en leidt hij een prominente onderzoeksgroep. Hij zegt zelf over zijn nieuwe functie: “Het is mooi om vanuit de wetenschap maximaal te kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de vooruitzichten voor kinderen met kanker.”

Voor zichzelf ziet hij een kans om na ruim tien jaar intensief besturen van een vergelijkbare organisatie zijn blik te kunnen richten op een nieuwe, nog jonge organisatie in opbouw.