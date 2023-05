Voorzitter rvb Antoni van Leeuwenhoek legt bestuursfuncties neer

René Medema legt per 1 april 2024 zijn bestuursfuncties in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) neer.

Medema startte in 2011 als voorzitter van de raad van bestuur en als wetenschappelijk directeur van het AVL en het Nederlands Kankerinstituut. Na 12,5 jaar neemt Medema afscheid van het AVL.

Nieuwe uitdaging

Medema: “In 2024 werk ik hier 12,5 jaar. Een geschikt moment om het stokje over te dragen en zelf nog aan een nieuwe uitdaging te beginnen. In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt aan de ambities van onze organisatie. Met veel dankbaarheid ga ik dit laatste jaar in bij het AVL. En kijk er naar uit om nog een bijdrage te kunnen leveren vaan het waarmaken van onze ambities, zoals de samenwerking met KWF en het Amsterdam UMC.”

De rvt start op korte termijn de wervingsprocedure voor een opvolger.