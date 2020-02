Realisatie hoofdentree AMC stapje dichterbij

Emile Spek, directeur Directoraat Huisvesting & Techniek AMC: “We hebben er het volste vertrouwen in dat we over ruim een jaar over een representatieve, duurzame en gastvrije hoofdingang hebben.”

‘Groene oase’

AMC meldt dat het ontwerp voor AMC Health Park bestaat uit een centrale ontvangsthal in de vorm van een glazen paviljoen. Het bevindt zich ‘te midden van een groen, parkachtig landschap, waar zowel patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten als buurtbewoners zich op hun gemak voelen’. “Het voorterrein, nu een asfaltvlakte met auto’s, zal transformeren tot een groene oase.”

Het ontwerp is gemaakt door Temp.architecture, studio Nuy van Noort en studioBLAD. Dit ontwerpteam won in 2017 de door het AMC uitgeschreven prijsvraag voor een nieuwe hoofdentree plus voorterrein.

Beeld: Temp.architecture