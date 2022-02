Renovatie hoofdgebouw Maastricht UMC+

EGM Architecten zal de renovatie van het hoofdgebouw van het Maastricht UMC+ (MUMC+) op zich gaan nemen. De verpleegafdelingen, de afdelingen voor intensieve zorg en het Vrouw, Kind en Moedercentrum van het ziekenhuis worden in stappen gerenoveerd, meldt EMG.

De ‘Renovatie van de klinieken’ maakt deel uit van het strategisch vastgoedplan 2020 tot 2040 van het MUMC+. Volgens dit plan wil het MUMC+ zijn onderkomen vernieuwen en uitbreiden. Het ziekenhuis wil zo beter voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Vorige week werd al bekend dat Wiegerinck het nieuwe entreegebouw gaat ontwerpen. “Zowel de ontwerp- als realisatiefase zal een aantal jaren in beslag nemen”, meldt de architect. Het project beslaat in totaal meer dan 30.000 m2.

Renovatie

Bij de renovatie zal een gezonde werk- en verblijfsomgeving centraal staan. De designers gaan aan de slag met ronde vormen, levend groen en ruime daglichttoetreding. Dit alles moet leiden tot een “healing environment”.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk. In het ontwerp wordt verder ingezet om ervoor te zorgen dat het energiegebruik omlaag gaat. Ook zal de afvalstroom deels recyclebaar zijn en wordt het ziekenhuis zo ingericht dat het ‘stapsgewijs en flexibel kan meebewegen’ als er een pandemie is.