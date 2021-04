Rentestijging goed voor pensioenfonds PFZW

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal gestegen van 93 naar 98 procent. De verbetering is vooral te danken aan de rentestijging op de wereldwijde geldmarkt. De langetermijn-graadmeter – de beleidsdekkingsgraad – nam licht toe van 88 naar 90 procent.

Dat heeft PFZW bekendgemaakt, dat verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid van 2,9 miljoen (oud-)werknemers in de zorg en welzijn. PFZW had eind vorige maand een vermogen van 251 miljard euro. Het totale rendement daalde in de eerste drie maanden met 1 procent.

Hervorming

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van PFZW, signaleert dat de dekkingsgraad sinds het begin van de coronacrisis sterk is opgelopen: “Maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn. Een hervorming van ons pensioen, onder meer om minder direct afhankelijk te zijn van de rentebewegingen, is nog steeds hard nodig. Wij hopen daarom dat ook het nieuwe kabinet vaart zal zetten achter deze hervorming.”

De belangrijke beleidsdekkingsgraad ligt nu onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3 procent. Als dat eind dit jaar nog steeds zo is, kunnen pensioenverlagingen nodig zijn. Vorig jaar maakte PFZW gebruik van de mogelijkheid van de tijdelijke maatregel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de pensioenen niet te verlagen, maar het is onzeker of deze overheidsmaatregel eind 2021 ook weer zal gelden.