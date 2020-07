Reorganisatie bij Haagse Wijk en Woonzorg

Interimbestuurder Jack Thiadens heeft volgens Omroep West in een brief aan het personeel laten weten dat deze maatregelen zijn oplossing is voor het miljoenenverlies van de organisatie. Huizen zijn verouderd, personeel heeft een hoog verzuim en veel thuiszorg wordt niet in rekening gebracht. Bovendien blijven veel kamers in de verpleeghuizen van HWW leeg.

Hoofdkantoor

De meeste banen verdwijnen op het hoofdkantoor en bij de facilitaire dienst. “Meer aandacht voor de zorg, minder overhead”, schrijft Thiadens: “Dat hoofdkantoor is te ver af komen te staan van de zorg in de wijk en van onze huizen. Er wordt hard gewerkt, maar we registreren of declareren dit onvoldoende.”

Thiadens vervangt sinds dit voorjaar de bestuurders Bert Deitmers en Desiree Sollewijn Gelpke. Hij blijft interim-bestuurder tot maart volgend jaar.