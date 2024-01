Reorganisatie bij Rivas Zorggroep moet zorg toekomstbestendig maken

Een reorganisatie bij Rivas Zorggroep is noodzakelijk om goede zorg voor iedereen toegankelijk te houden. De organisatie komt geld te kort om te kunnen investeren in de zorg voor de toekomst. Rivas wil met de reorganisatie beter aansluiten op de ontwikkelingen in de zorg en financieel gezonder worden.

Met de reorganisatie verdwijnen ongeveer 50 van de ruim 3000 arbeidsplaatsen. Rivas behoudt alle medewerkers in de zorg maar moet afscheid nemen van een aantal medewerkers in ondersteunende en managementfuncties. Daarnaast verandert Rivas de structuur van de organisatie.

Miljoen euro extra

Volgens de voorzitter van de raad van bestuur Michiel van Roozendaal is er ieder jaar ruim 10 miljoen euro extra nodig om ook in de toekomst zorg te kunnen blijven leveren. “We hebben 2023 positief afgesloten. Alleen op dit moment verdienen niet genoeg om te investeren voor de toekomst. Daarom moeten we maatregelen nemen.”

Nieuwe structuur

Rivas Zorggroep verandert de structuur van de organisatie. De nieuwe zorgdivisies Beatrixziekenhuis, de vvt en de Zorgcentrale zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de zorgkwaliteit, de cliënttevredenheid, medewerkers en het financiële resultaat. Daarnaast gaan de ondersteunende afdelingen dichterbij de zorg werken.

Met deze verdeling wil Rivas beter aansluiten op de veranderende zorgvraag en nog meer focus leggen op passende en mensgerichte zorg.

Harde boodschap

Lid raad van bestuur Mariëlle Bartholomeus noemt het een ‘harde boodschap’. “Het gaat ons aan het hart. Maar helaas ontkomen we hier niet aan als we in de toekomst zorg willen blijven leveren. De vraag naar zorg in Nederland stijgt snel door de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel wordt steeds groter. Daarnaast zie je bijna elke dag in het nieuws dat zorginstellingen het financieel moeilijk hebben. Dat geldt ook voor ons. Dit komt onder andere door de hoge inflatie, de stijgende loonkosten en landelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze budgetten.”

Gevolg voor cliënten

Volgens Rivas merken cliënten, patiënten en bewoners niet direct iets van de organisatieverandering. Het streven is om per 1 mei 2024 volgens de nieuwe organisatiestructuur van Rivas te gaan werken.