Reproductiegetal boven 1, aantal besmettingen stabiel

Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgeroepen tot ingrijpende hervormingen van Europese gezondheidsstelsels. Hoewel herhaaldelijk was gewaarschuwd voor een pandemie, liet de wereld zich volgens de experts eind 2019 toch overvallen door de verspreiding van het coronavirus. Van die fouten moet worden geleerd, luidt de conclusie.

Ruim 85 procent van de patiënten van Rijnstate is positief over de mate waarop zij in de spreekkamer kunnen meebeslissen over onderzoeken of behandelingen. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis waarbij enkele duizenden patiënten zijn bevraagd.