Resistente darmbacterie verspreidt zich over Europa

Het aantal besmettingen met de darmbacterie Klebsiella pneumoniae neemt toe. Het gaat om een variant die heel besmettelijk is en bestand tegen antibiotica. In 2021 was die ziekte vastgesteld in vier landen, nu in tien landen, waaronder Nederland. Het aantal geanalyseerde gevallen is gestegen van 12 naar 143.

De nieuwe variant heeft de naam ST23 gekregen. De Europese gezondheidsdienst ECDC noemt de versie zorgwekkend. Gezonde mensen kunnen er ook heel ziek van worden, anders dan bij ‘klassieke’ klebsiella, die voor de meeste mensen ongevaarlijk is.

Als de bacterie resistent is, wordt het moeilijk om mensen te behandelen. Het aantal sterfgevallen kan dan toenemen, met name als de bacterie rondgaat onder mensen die al een zwakkere gezondheid hebben, aldus de ECDC. Mensen die besmet raken, kunnen ontstekingen aan hun longen, aan wonden of in het bloed krijgen. Ook kunnen ze last krijgen van koorts, zwellingen en rillingen.

In 2010 was er een uitbraak van de bacterie op de intensive care van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daar raakten meer dan honderd mensen besmet en overleden zeker drie patiënten. In 2015 kampte het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch met een uitbraak en in 2012 en 2016 het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk. (ANP)