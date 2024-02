Resterende bezuinigingen op langdurige zorg van tafel

De voorgestelde bezuinigingen van het demissionaire kabinet op de langdurige zorg worden teruggedraaid. Nadat eerder in de zomer al enkele bezuinigingen werden geschrapt stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement gestemd om de resterende 193 miljoen euro ook van tafel te krijgen. Zo wordt de verlaging op de normatieve huisvestingscomponent (ter waarde van 117 miljoen euro) geschrapt.

84 van de 150 Kamerleden stemde voor het amendement van SP-Kamerlid Sarah Dobbe. Die had het amendement in januari ingebracht en afgelopen donderdag werd er over gestemd. Onder meer PVV (37 zetels), GroenLinks-PvdA (25 zetels), BBB (7 zetels) en SP (5 zetels) stemden voor. VVD (24 zetels), NSC (20 zetels), D66 (9 zetels) en CDA (5 zetels) stemden tegen.

Externe inhuur

Dobbe stelt voor om de benodigde 193 miljoen in eerste instantie voor 2024 uit algemene middelen te financieren. Daarna wil het Kamerlid dat er wordt bespaard op de externe inhuur door de Rijksoverheid. In 2022 bedroeg de externe inhuur van de Rijksoverheid 2,68 miljard euro. Omgerekend moet de overheid dus 7,2 procent hierop bezuinigen om de begroting kloppend te krijgen.

Roemernorm

Dobbe haalt daarbij de zogeheten Roemernorm aan, die stel dat de externe inhuur van ministeries niet meer dan 10 procent moet zijn. Nu is dat 14,2 procent en als de overheid slaagt in de voorgestelde maatregel daalt het naar 13,2 procent.

Meerjarige afspraken

Eerder schrapte het kabinet al 225 miljoen aan bezuinigingen op de langdurige zorg. Dit bestond uit een plan om 125 miljoen te besparen door zorgaanbieders en zorgkantoren meerjarige afspraken te laten maken en het loslaten van de verplichte norm van twee verzorgenden op acht bewoners in verpleeghuizen. Dat laatste had 100 miljoen moeten opbrengen.