Resultaat Centramed 1,7 miljoen

Centramed verzekerde in 2023 weer meer leden, met Máxima MC als grote nieuwe instelling. Centramed heeft ook voor het Santeon-zorgnetwerk ‘Zorg bij jou’ een verzekeringsoplossing uitgewerkt. Medische aansprakelijkheid in volgens Centramed in zorgnetwerken nog onderbelicht.

Leden bestaan verder uit universitaire medische centra, ziekenhuizen, ggz-instellingen, zelfstandige klinieken, laboratoria en andere zorginstellingen, voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid. In 2023 is het verzekeringstechnische resultaat uitgekomen op 0,6 miljoen euro positief.

Lichte stijging claims

Tijdens covid had Centramed te maken met met een forse terugval in het aantal claims. In 2023 is er, net als in 2022 (635 claims), weer sprake van een lichte stijging van het aantal claims (657 claims).

De afgelopen jaren heeft het bedrijf veel aandacht besteed aan de langlopende dossiers. “Er zijn bij het afhandelen van deze dossiers met name goede ervaringen opgedaan met mediation. Vaak is deze wijze van het regelen van een langlopende schadeclaim prettiger voor de patiënt, omdat mediation sneller tot een oplossing leidt.”