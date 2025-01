Revalidatie Friesland zet als eerste centrum hersenstimulatie in na beroerte

Dat meldt het centrum.

Transcraniële magnetische stimulatie

De behandeling is speciaal voor mensen met een verminderde arm-handfunctie na een beroerte. De nieuwe behandeling maakt gebruik van transcraniële magnetische stimulatie (TMS), een veilige en pijnloze methode waarbij hersengebieden worden gestimuleerd met een magnetische spoel.

Veelbelovende resultaten

Klinisch revalidatiearts Wietske Rienstra is blij dat ze met haar team de studie naar Friesland heeft kunnen halen. Rienstra: “Zo’n studie is best complex. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de studie hier van start te laten gaan. De resultaten van het UMC Utrecht zijn veelbelovend. We zijn dan ook trots dat wij deze nieuwe behandeling zo snel beschikbaar hebben voor onze patiënten”.

Beroerte

Elk jaar krijgen ongeveer veertigduizend mensen in Nederland een beroerte, van wie velen blijvende beperkingen ervaren. Met name de verminderde functie van de arm of hand leidt voor deze groep tot beperkingen in het dagelijks leven. Naast leren omgaan met deze beperkingen zijn er weinig behandelingen die het functieherstel van de arm en hand direct kunnen beïnvloeden. Met de studie wordt onderzocht of TMS kan bijdragen aan het herstellen van de balans tussen de hersenhelften en daarmee motorische functies, zoals de arm-handfunctie, kan verbeteren.

Grootschalige studie

De B-STARS2-studie is een grootschalige studie die wordt geleid door onderzoekers van het UMC Utrecht. De methode is in de afgelopen jaren al in Utrecht getest. Het onderzoek wordt nu uitgebreid naar zestien revalidatiecentra in Nederland. Meer dan 450 revalidanten zullen deelnemen aan het onderzoek, van wie de eersten nu in Friesland. De behandeling is alleen zinvol voor patiënten die binnen drie weken na de beroerte ermee kunnen starten.