Revalidatie Nederland kiest Michel Dutrée als voorzitter

Opgeleid als arts werkte Dutrée, die gepromoveerd is op medische technologie, onder andere voor LUMC, Berenschot, Prismant, Onderzoeksraad voor Veiligheid en Nefarma. De afgelopen tien jaar heeft Dutrée zich toegelegd op de begeleiding van processen als: het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging, ijzeren voorraad geneesmiddelen en geestelijke verzorging thuis. Daarnaast is Dutrée werkzaam als voorzitter en toezichthouder in de zorg en is hij actief als mediator en raadgever in de zorg.