Revalidatiearts versterkt raad van bestuur Basalt

Casper van Koppenhagen is benoemd tot lid van de raad van bestuur bij Basalt. Van Koppenhagen is op dit moment werkzaam als revalidatiearts in het UMCU en start per 1 mei 2020 bij Basalt.

Van Koppenhagen heeft ruime werkervaring binnen verschillende instellingen in de zorg en werd in 2016 door de Vereniging van Revalidatieartsen verkozen tot docent van het jaar. Daarnaast zet hij zich in voor onderzoek in de revalidatiegeneeskunde. Hiermee past zijn profiel goed bij de ambities van Basalt, aldus het expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde; het leveren van excellente revalidatiegeneeskunde door samen te werken en continu te innoveren.

De tweehoofdige raad van bestuur bestaat naast Van Koppenhagen uit voorzitter Willem Wiegersma die ook optreedt bedrijfskundig bestuurder. Met tien vestigingen in en nabij de regionale ziekenhuizen in onder meer Den Haag, Leiden, Gouda en Delf is Basalt het grootste revalidatiecentrum van Nederland. Jaarlijks revalideren er meer dan twaalf duizend patiënten waarvan drieduizend kinderen.