Revalidatiearts versterkt raad van bestuur van Merem

Merem Medische Revalidatie in Hilversum heeft de raad van bestuur gecompleteerd met de benoeming per 1 juni van Paulien Goossens. Goossens vormt samen met voorzitter Susanne van Vegten de raad van bestuur.

Met de aanstelling van Goossens kiest Merem voor een bestuurder uit eigen boezem. Sinds 1 januari 2019 is ze werkzaam als revalidatiearts en Medisch Manager binnen de organisatie. Eerder was ze medisch directeur bij Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden.

Gepersonaliseerd revalideren

Merem zet de komende jaren in op “ultiem gepersonaliseerd revalideren”. Met de inzet van wetenschap en vernieuwende technologie, zowel digitaal als op onze diverse locaties, kunnen patiënten van Merem in eigen tempo zelf regie houden over hun revalidatietraject samen met hun naasten.

Data

In haar nieuwe rol wil Goossens zich vooral sterk maken voor breder gebruik van uitkomstmaten. “Om patiënten goed en op maat te kunnen helpen, nu en in de toekomst, is het belangrijk dat we het resultaat van onze behandelingen meten”, aldus Goossens. “Hierdoor kan de patiënt beter samen met het revalidatieteam beslissen over de invulling van het individuele behandelplan. En voor Merem zijn de data van belang om de behandelingen te evalueren en steeds te verbeteren.”