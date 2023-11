Revalidatiesamenwerking Revion breidt verder uit

Samen bedienen de vier toonaangevende revalidatiecentra een derde van de populatie in Nederland dat in aanmerking komt voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Met Revant neemt de slag- en innovatiekracht van Revion toe, meldt het samenwerkingsverband. “De kwaliteit van de revalidatiezorg wordt daarmee structureel verbeterd. Daarbij levert de samenwerking schaalvoordelen in de bedrijfsvoering op.”

Efficiëntie

Met de oprichting van een coöperatieve vereniging kan Revion inzetten op innovatie en kwaliteit van de zorg met een hoge mate van efficiency. “De samenwerking biedt slagkracht en wendbaarheid die nodig is om bestand te zijn tegen de uitdagingen waar de zorg voor staat: een toenemende revalidatievraag, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende kosten. De coöperatie kan zowel regionaal als regio-overstijgend bijdragen aan de doelstellingen van het Integraal Zorg Akkoord.”