Ria Stegehuis wordt de nieuwe bestuursvoorzitter Espria

Ria Stegehuis wordt per 1 december 2021 de nieuwe bestuursvoorzitter van Espria. Zij volgt John Kauffeld op, die eind dit jaar pensioneert. André Rouvoet, voorzitter raad van commissarissen Espria: “Haar brede ervaring in de zorg, haar uitgebreide netwerk en haar verbindende stijl van leidinggeven vormen belangrijke overwegingen voor deze benoeming.”

Ria Stegehuis is momenteel werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van Cosis, een organisatie voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking in Groningen en Drenthe. Ab Meijerman, voorzitter raad van toezicht Cosis: “We hebben Ria leren kennen als een gedreven voorzitter van de raad van bestuur. Ze heeft in die rol veel betekend voor de ontwikkeling Cosis als zorginstelling in Groningen en Drenthe.” Daarvoor was Stegehuis langdurig werkzaam als directeur zorg bij zorgverzekeraar Menzis.

17.000 medewerkers

Stegehuis gaat per 1 december aan de slag als bestuursvoorzitter van Espria. Zij volgt daarmee John Kauffeld op in verband met zijn pensionering. De zorgorganisaties van Espria bieden met ruim 17.000 medewerkers verschillende soorten zorg: verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en zorg op afstand met behulp van technologie.