Richard Coonen nieuwe directeur-bestuurder bij Luisterlijn

Richard Coonen (54) wordt per 1 mei de nieuwe directeur-bestuurder van de Luisterlijn. Hij neemt het stokje over van Ingrid Bergstein die de functie de afgelopen maanden tijdelijk vervulde.

Coonen was als lid van de raad van toezicht en later vanuit het bestuur ruim zes jaar actief binnen stichting Fairwork. Daarnaast stond hij als directeur zeven jaar aan het roer van een organisatie gespecialiseerd in opleiding en training.

Coonen studeerde HR Sciences aan de Tilburg University (drs.) en is gecertificeerd trainer en coach (Trainers Academie) en executive team coach (VU Amsterdam). De afgelopen 8 jaar werkte Richard als manager bij pensioenuitvoeringsorganisatie APG. Daar heeft hij zich onder andere gericht op financiële fitheid en zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen in Nederland.

De Luisterlijn biedt sinds 65 jaar een luisterend oor aan alle inwoners van Nederland. De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar via 088 0767 000. Chatten of mailen is mogelijk via deluisterlijn.nl.