Richtlijnen voor medisch-specialisten krijgen sneller update

De medisch-specialistische zorg telt ongeveer 650 richtlijnen. Het actualiseren gebeurde tot nu toe eens in de vijf tot acht jaar. In het nieuwe systeem worden de onderdelen waar belangrijke nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar is, sneller geüpdatet. “Dit doen we samen met alle wetenschappelijke verenigingen waarbij we gebruik maken van de nieuwste digitale techniek”, zegt Arend Arends, klinisch geriater en voorzitter van de stuurgroep die de nieuwe methode ontwikkelde.

Naast het nieuwe systeem voor richtlijnonderhoud is er een koppeling gemaakt tussen de onderzoeken uit het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw en de richtlijnen in de Richtlijnendatabase. Hiermee is het meteen duidelijk welk onderzoek betrekking heeft op welke richtlijn, aldus de FMS.