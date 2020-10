Hij werd vorig jaar in een live-show op NPO 1 verkozen tot de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken. Brink heeft voor zijn werk bij KRO-NCRV politieke ervaring opgebouwd als gemeenteraadslid in Hardenberg.

“Deze plek op de lijst is een bekroning op mijn werk. Ik zie er enorm naar uit om de regio en mijn doelgroep te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer”, aldus Brink in Support Magazine.