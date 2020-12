Rick Brink stopt als ‘minister van Gehandicaptenzaken’

Op deze Wereld gehandicapten dag kondigt Rick Brink aan per 1 januari te stoppen als minister van Gehandicaptenzaken. Hij gaat de KRO NRCV adviseren over inclusie en hij wordt directeur en Stichting Studeren & Werken Op Maat, een belangenorganisatie die jonge professionals met een beperking aan werk helpt.

Brink werd in juni 2019 verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken namens de KRO NCRV, in een liveshow op NPO 1. Aanvankelijk was de aanstelling voor een jaar, maar na dat jaar werd hij verlengd tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Nu stopt Brink er toch vroegtijdig eerder mee, per 1 januari. “Als je zo’n functie bekleedt, komen er ook nieuwe dingen op je af, en dan moet je keuzes maken.”

Werkgelegenheid

De bekendmaking te stoppen deed Brink in het KRO NCRV-programma Spraakmakers op Radio1. Presentatrice Ghislaine Plag nam Brinks ‘wapenfeiten’ met hem door. Hij wilde zich hard maken voor werkgelegenheid en voor mensen met een beperking. “Ik realiseer me dat ik niet de hele arbeidsmarkt in mijn eentje kan hervormen. Ik kan wel aan de voorkant beginnen en dat is bij stages. Inmiddels ligt er een plan en hoop ik dat over twee jaar die 1.000 stagiaires aan het werk zijn.”

Corona

De coronacrisis raakt mensen met een beperking extra hard. Desalniettemin heef het volgens Brink ook gezorgd voor een bredere blik op werk. Thuiswerken is veel meer geaccepteerd en mensen met een energiebeperking kunnen dus makkelijker een baan vinden en thuis hun eigen dag indelen.

Speeltuin

Een ander speerpunt van Brink was het veilig samenspelen van kinderen met en zonder beperking in de speeltuinen. Ook hiervoor zitten de plannen in de pijplijn. Naast de fysieke speeltuinen, vraagt echt samenspelen ook een cultuuromslag, merkte Brink. Brink zegt tevreden te zijn met zijn successen als ‘minister van Gehandicaptenzaken’. “Ik denk dat de positie van heel veel mensen met een beperking is verbeterd. De rapporten van het SCP en Rechten van de Mens laten tegelijkertijd zien dat er iemand nodig is die scherp blijft op overheidsbeleid. Iemand het kabinet blijft oproepen om aandacht te besteden aan mensen met beperking. Het is een grote, diverse groep die niet klakkeloos zomaar meedoen.”