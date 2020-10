Rick Brink bedankt voor plek 24 CDA-lijst

Moeilijk

Op Twitter schrijft Brink: “Aanvankelijk was ik enthousiast, maar na het zien van de totale kandidatenlijst ben ik tot de conclusie gekomen dat ik me toch terugtrek. Tot dusver de moeilijkste beslissing uit mijn leven, aangezien ik een echt politiek dier ben.”

Lucile Werner

De partij staat op dit moment met 17 zetels in de peilingen. Brink zou in de partij zich willen inzetten voor de belangen voor mensen met een beperking. Toen hem de heel lijst onder ogen kwam zag hij dat Lucile Werner, bekend als voormalig presentatrice van Lingo, op plaats tien staat en vermoedelijk “dezelfde agenda” heeft als Brink.

Jammer

Partijvoorzitter Rutger Ploum reageert op Twitter op het bericht: “Wat is dit jammer, Rick. We hadden jouw inzet, ervaring en positiviteit er heel graag bij gehad in de nieuwe fractie. Maar je keuze is helder en respecteren wij. Samen gaan we verder voor het CDA zoals we al bespraken.”