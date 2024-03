Rijk moet Zeeuwen helpen aan meer tandartsen

Provinciale Staten van Zeeland willen dat het Rijk helpt om het tandartsentekort in de provincie op te lossen. Alle Statenfracties steunden een motie waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen in Den Haag te pleiten voor een extra tandartsenopleiding bij het Erasmus MC in Rotterdam, naast de huidige opleidingen in Groningen, Nijmegen en Amsterdam.

De Statenfracties verwachten dat als er een nieuwe opleiding in Rotterdam komt, waarschijnlijk meer afgestudeerde tandartsen zich in het zuidwesten van het land vestigen. De indiener van de motie, SGP-Statenlid Hans Rottier, noemde het tandartsentekort in Zeeland zeer ernstig. “Als er niets gebeurt, zitten we straks allemaal met rammelende kiezen of een ‘fietsenrek’.” Ook wees Rottier erop dat er in Zeeland veel oudere tandartsen zijn. “Van de 155 tandartsen gaan er binnen tien jaar ongeveer vijftig met pensioen. Het tekort wordt de komende tijd dus alleen maar groter.”

In Zeeland heel hard gevoeld

Gedeputeerde Harry van der Maas (leefbaarheid) wil graag aan de slag met de opdracht van de Statenleden. “Het tekort aan tandartsen speelt overal in Nederland, maar wordt in Zeeland wel heel hard gevoeld. Voor heel Nederland geldt dat er één tandarts op 1820 inwoners is. Voor Zeeland is er één tandarts op de 2500 inwoners.”

Tandartsopleiding in Rotterdam

Van der Maas zei dat hij zich samen met het Erasmus MC sterk wil maken voor een tandartsenopleiding in Rotterdam. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moet daarmee akkoord gaan. Ook moet het gebeuren in samenspraak met de bestaande tandartsenopleidingen in Amsterdam, Nijmegen en Groningen.

Het Erasmus MC liet al enkele jaren geleden weten een tandartsenopleiding te willen opzetten. (ANP)