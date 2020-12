Rijk start vaccinatiepromotie

De overheid adverteert vandaag paginagroot in de landelijke dagbladen om de bevolking gerust te stellen over het coronavaccin dat maandag ook voor gebruik in de Europese Unie is goedgekeurd. Het Rijk stelt dat het vaccin van Pfizer en BioNTech zorgvuldig is ontwikkeld en dat het vaccineren in Nederland op 8 januari kan beginnen.